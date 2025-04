La strage di Sumy Gli Usa | indecente Meloni | Orribile e vile attacco

attacco russo a Sumy nel nordest dell’Ucraina durante le celebrazioni per la domenica delle Palme, ha generato quasi ovunque sdegno e orrore. L’attacco – i russi hanno lanciato due missili balistici Iskander M/KN-23 – ha danneggiato in . La strage di Sumy. Gli Usa: “indecente”, Meloni: “Orribile e vile attacco” L'Identità. Lidentita.it - La strage di Sumy. Gli Usa: “indecente”, Meloni: “Orribile e vile attacco” Leggi su Lidentita.it Il pesante bilancio – 34 morti, tra cui due bambini, e 117 feriti, di cui 15 minori – dell’russo anel nordest dell’Ucraina durante le celebrazioni per la domenica delle Palme, ha generato quasi ovunque sdegno e orrore. L’– i russi hanno lanciato due missili balistici Iskander M/KN-23 – ha danneggiato in . Ladi. Gli Usa: “”,: “” L'Identità.

Guerra Ucraina-Russia - news in diretta : strage di civili a Sumy - almeno 34 morti. Tajani : “Russia non invade per errore - è aggressione”

Tajani: "Russia non invade per errore, è aggressione". Indignazione della comunità internazionale. Continua a leggere . Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco russo su Sumy che ha provocato la morte di almeno 34 persone, tra cui bambini.

Strage di Sumy - Trump : “Russia ha commesso un errore”

(Adnkronos) – "La Russia ha commesso un errore". "Credo sia stato terribile", dice Trump […]. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulla strage di Sumy.

La strage di Sumy e gli effetti desiderati della pax trumpiana

Anche perché è evidente a tutti ormai che in Ucraina, come del resto anche a Gaza, le stragi continue non sono affatto in contraddizione con la politica di Trump, purtroppo, ma ne sono semmai la conseguenza.

