La Promessa anticipazioni 14 aprile | Catalina cerca il confronto con Pelayo

Al centro delle anticipazioni della puntata de La Promessa in onda lunedì 14 aprile 2025 c'è Catalina che vuole chiarire una volta per tutte con Pelayo. La puntata de La Promessa di lunedì 14 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina vuole finalmente parlare con Pelayo e chiarire le cose tra loro, ma il conte non sembra particolarmente interessato ad ascoltarla. La figlia di Don Alonso, alla fine, riesce comunque a parlare ed esprimere tutto quello che prova. Nel frattempo, si rafforza la complicità tra Petra e Santos con la preoccupazione di Don Romulo. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Replica La Promessa in streaming puntata 13 aprile 2025 | Video Mediaset

Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Nella puntata odierna Pia, informata che Don Gregorio ora è certo che sia ancora viva, avrà tanta paura di essere scoperta e spererà di trovare al più presto una soluzione per salvarsi.

La Promessa - anticipazioni dal 14 al 20 aprile 2025 : Jana rivela a Manuel che Pia è ancora viva

Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. Jana Exposito decide infatti di confessare all’amato Manuel de Lujan che la morte di Pia Adarre è stata soltanto inscenata.

La Promessa Anticipazioni 14 aprile 2025 : Pelayo chiude le porte in faccia a Catalina ma lei non getta la spugna!

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 14 aprile 2025. . Le anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rete4 ci rivelano che Pelayo sbatterà le porte in faccia a Catalina ma lei non si arrenderà e otterrà quello che vuole.

