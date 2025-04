Indizi movente perizie perché Louis Dassilva resta in carcere

Rimini, 14 aprile 2025 – "E' altamente probabile che proprio Louis Dassilva sia l'assassino di Pierina Paganelli". Lo aveva scritto nella misura cautelare del 16 luglio scorso e lo ha ribadito, otto mesi dopo, anche nel provvedimento con cui oggi il gip Vinicio Cantarini ha rigettato la richiesta di revoca di misura cautelare in carcere nei confronti del 35enne senegalese. Un rigetto dai toni perentori, condensati in quasi 80 pagine di ordinanza in cui vengono presi in esame vecchi e nuovi elementi dell'inchiesta, oltre alla lettura che di essi viene fatta dalle parti: procura e avvocati difensori di Dassilva. Un compendio di perizie di parte, di raffronti su passi, utilizzi di cellulari, riscontri parola per parola rispetto alla testimonianza-fiume di Manuela Bianchi acquisita in incidente probatorio.

