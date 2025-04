In piazza per Gaza | Istanbul un segnale inquietante

Istanbul decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in sostegno dei palestinesi di Gaza. La folla ha marciato fino all'iconica piazza Sultanahmet sventolando bandiere turche e palestinesi. La protesta è stata organizzata da diverse Ong pro-islamiche.

I palestinesi rimarranno nella loro Patria e noi li sosteniamo, questa è la nostra causa e non la abbandoneremo", ha spiegato un manifestante. . "La manifestazione è un messaggio di sostegno per il presidente, per il nostro Paese e per tutti i Paesi arabi.

Si è conclusa la festa di fine Ramadan a Napoli. La comunità islamica partenopea: "Il nostro pensiero va ai bambini di Gaza"Continua a leggere .

L’iniziativa, che ha radunato qualche decina di persone, si inserisce nel quadro delle mobilitazioni internazionali che chiedono la fine della guerra su Gaza e il rispetto del diritto internazionale.

