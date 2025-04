In India rituali danze e colori per il Gajan in onore di Shiva

India-rituali-danze-e-colori-per-il-Gajan-in-onore-di-Shiva20250414video11082257.mp4L'articolo In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva Leggi su Ilfogliettone.it https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/04/In--e--per-il--in--di-20250414video11082257.mp4L'articolo Inper ilindiproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ne parlano su altre fonti In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva. In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva. Ucraina, nuovo attacco russo a Odessa: almeno sette feriti | .it. Canto Maori al parlamento neozelandese, bocciata legge anti indigeni | .it. Elezioni Germania, Scholz attacca possibile "alleanza nera" Merz-AfD | .it. Temperature record in India a New Delhi superati i 52 gradi | .it.

Si apprende da libero.it: In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva - Murshidabad (India), 14 apr. (askanews) - Musiche, danze tradizionali, rituali e colori. In India si celebra l'ultimo giorno del calendario bengalese con la festa di Gajan, in onore di Shiva, una ...

ecodibergamo.it riferisce: Danze e colori per tremila sikh: «Generiamo speranza insieme» - Video - LA RICORRENZA. Corteo da piazza Pontida a via Spino per la festa del raccolto. Il saluto del Vescovo: «Le nostre comunità unite al servizio dei bisognosi».

Come scrive msn.com: Festa dei colori in India 2025, Ahmedabad si tinge di rosa - Milioni di persone nell’Asia meridionale, venerdì 14 marzo, hanno celebrato l’Holi, la festa indù dei colori, imbrattandosi a vicenda con polvere colorata, ballando al ritmo di musica ...