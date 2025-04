Liberoquotidiano.it - Il compagno Xi Jinping ha più potere di Mao

Della Cina attuale, competitor globale degli Stati Uniti, si può ben dire che non l'abbiamo vista arrivare. Ancora negli anni Settanta del secolo scorso, il Paese asiatico era considerato uno dei più poveri e isolati al mondo. Da allora, le cose sono radicalmente e rapidamente mutate: un vero e proprio “miracolo economico”. Come era stato, in tutt'altro ordine di grandezza, per quello italiano subito dopo la guerra, il boom cinese è avvenuto sotto l'impulso e per volontà dell'amministrazione americana. Preparata da un abile lavoro diplomatico di Kissinger, la visita a Pechino di Nixon nel 1972 fu la prima tappa di un disgelo politico suffragato da importanti decisioni e aiuti economici. L'ingresso della Cina nel WTO nel 2001 non fu che l'ultimo atto di un processo che aveva ormai inserito il paese asiatico nel sistema economico e commerciale globale.