I treni delle Fs accelerano sul integrazione Ue

delle sue partite più ambiziose. Per il Gruppo guidato dall'AD Stefano Antonio Donnarumma, l'estero è diventato un asse strategico su cui investire competenze, capitali e visione industriale, con un obiettivo chiaro: connettere le principali città del continente attraverso una rete ferroviaria integrata, sostenibile e competitiva. In quest'ottica si inserisce l'annuncio del nuovo collegamento ad Alta Velocità tra Londra e Parigi che è previsto entro il 2029. Con un investimento previsto di un miliardo, il nuovo collegamento sarà servito con convogli ispirati al Frecciarossa, eccellenza del Made in Italy in termini di efficienza energetica, comfort e qualità del servizio. Il progetto, sostenuto da un Memorandum of Understanding siglato con il consorzio spagnolo Evolyn, rientra tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e mira a rafforzare la competitività ferroviaria sulla rotta sotto la Manica, offrendo un'alternativa concreta ai viaggi in aereo.

