I nuovi comunisti | la violenza in politica non stupisce più

Qualcuno potrebbe scomodare Full Metal Jacket e le teorie junghiane sul dualismo dell'uomo per spiegare le minacce dei pro-Palestina di Milano, ma la verità è molto più banale. E non per ciò meno pericolosa e degna di nota. A preoccupare, infatti, non è che un signore a volto coperto per chiedere la pace inneggi all'omicidio del presidente del Consiglio italiano, che peraltro non è esattamente responsabile delle cose di Gaza. A sorprendere è il fatto che la cosa tutto sommato non desti più troppo stupore. Non commuove i quotidiani: per fare un esempio, su Avvenire la questione è finita in coda a una breve di 10 righe a pagina 9 titolata in maniera vaga “tensioni a Milano”. Non colpisce i politici, perché come rilevava Fratelli d'Italia pochi hanno sentito l'esigenza di intervenire sull'argomento.