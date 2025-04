I Fantastici 4 | Gli Inizi uno sguardo fugace ai protagonisti nella prima clip del cinecomic

prima clip del cinecomic di Matt shankman in cui Johnny Storm rimprovera la sorella e Reed Richards per essere arrivati ??in ritardo a cena. Quali saranno le personalità dei Fantastici Quattro nella nuova versione targata Marvel Studios? Un primo fugace sguardo ai tre dei quattro membri della prima Famiglia ce lo offre una brevissima clip de I Fantastici 4: Gli Inizi diffusa in rete da Marvel. nella clip vediamo Johnny Storm (Joseph Quinn) visibilmente infastidito dal ritardo per cena della sorella Sue Storm (Vanessa Kirby) e di Reed Richards (Pedro Pascal). Mentre Reed non apre bocca, Sue risponde a tono al rimprovero del fratello, ma sul più bello la scena si interrompe. E proprio Joseph Quinn ha parlato di come la sua interpretazione della .

John Malkovich spiega i rifiuti a Marvel prima de I Fantastici 4 : "Tu non mi paghi - io non lavoro"

"Il motivo per cui non ho fatto film Marvel prima d'ora non aveva nulla a che fare con considerazioni artistiche di sorta", ha detto Malkovich a GQ. " L'attore ha poi specificato: "Questi film sono piuttosto estenuanti da realizzare.

John Malkovich spiega perché ha rifiutato i film Marvel prima di I Fantastici Quattro

Cinefilos. John Malkovich spiega perché ha rifiutato i film Marvel prima di I Fantastici Quattro John Malkovich, come noto, sarà tra gli interpreti principali del film I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in uscita quest’estate e di recente ha raccontato perché gli ci è voluto così tanto tempo per recitare in un film della Marvel.

