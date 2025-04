Fiesole Calcio trionfa nel girone B e vola ai Regionali Juniores

Fiesole strepitoso, vince da dominatore il girone B del campionato Juniores Provinciali e vola nei Regionali. Una stagione da incorniciare per merito di un gruppo di giocatori e tecnici di valore uniti da amicizia, sotto la regia della nuova dirigenza del Fiesole Calcio che sta rilanciando in grande stile il club bianco verde. Nell’ultimo turno di campionato il Fiesole ha prevalso sul Firenzuola ottenendo la matematica certezza del primo posto e festeggiando questo traguardo prestigioso. La squadra ha il miglior attacco con 130 gol fatti e il centravanti Fabio Graziani ha raggiunto 100 gol fatti nei vari anni di Juniores. "Stiamo costruendo valide basi - affermano il presidente Vito Frijia e il vice Gianluca Calderini - per un Fiesole che vuol essere protagonista nel Calcio dilettanti e giovanile della Toscana. Lanazione.it - Fiesole Calcio trionfa nel girone B e vola ai Regionali Juniores Leggi su Lanazione.it strepitoso, vince da dominatore ilB del campionatoProvinciali enei. Una stagione da incorniciare per merito di un gruppo di giocatori e tecnici di valore uniti da amicizia, sotto la regia della nuova dirigenza delche sta rilanciando in grande stile il club bianco verde. Nell’ultimo turno di campionato ilha prevalso sul Firenzuola ottenendo la matematica certezza del primo posto e festeggiando questo traguardo prestigioso. La squadra ha il miglior attacco con 130 gol fatti e il centravanti Fabio Graziani ha raggiunto 100 gol fatti nei vari anni di. "Stiamo costruendo valide basi - affermano il presidente Vito Frijia e il vice Gianluca Calderini - per unche vuol essere protagonista neldilettanti e giovanile della Toscana.

