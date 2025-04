Oasport.it - Ferrari, più del risultato conta la lucidità. Si è capito quale direzione prendere?

Che dire dellavista in Bahrain? La Scuderia di Maranello ha nuovamente rimandato l’appuntamento con il primo podio stagionale, dovendosi accontentare del quarto posto di Charles Leclerc e del quinto di Lewis Hamilton. Sono forse i piloti la nota più lieta della domenica mediorientale, seppur per ragioni diverse.Il monegasco sta ottenendo il massimo con il materiale a propria disposizione, il che è sicuramente un merito. Cionondimeno, il ventisettenne del Principato non ha ancora stappato alcunché, in quanto il podio resta un miraggio. Dal canto suo, il quarantenne britannico si è rinvigorito sul long-run dopo aver vissuto delle qualifiche demoralizzanti. Si tratta di un bel segnale per chi comincia(va) a diventare un tema spinoso, proprio come la SF-25.A Sakhir è stato portato un primo sostanziale pacchetto di aggiornamenti.