Ferrari altra delusione

Ilgiornale.it - Ferrari, altra delusione Leggi su Ilgiornale.it È sempre più formula papaya. In Bahrein McLaren domina con Piastri. Male il Cavallino: Leclerc 4°, Hamilton

Il Team Radio scrupoloso della Ferrari - in Giappone temeva un’altra beffa umiliante : “Pick up - please”

Continua a leggere . Al pilota inglese arriva un suggerimento. La manovra effettuata da Hamilton durante il giro di rientro sottolinea il momento difficile che sta attraversando la Rossa in questo avvio di Mondiale da incubo.

Altra batosta Ferrari - Leclerc ha confessato tutto

itLeclerc pessimista in vista del Giappone: dichiarazioni pesanti del monegasco Il terzo appuntamento della stagione sarà a Suzuka, in Giappone, e la Ferrari sarà chiamata obbligatoriamente a dare una risposta immediata in pista.

Sfottono Hamilton ma la verità è un'altra : cosa sta succedendo alla Ferrari - terrificante tam tam da Maranello

In patria, a Londra e dintorni, i tabloid si sono peró scatenati con lui. FIDUCIA Sentite un po' cosa ha scritto il Daily Mail: «Il primo gran premio di Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d'addio.

