Esami di Stato II ciclo | il documento del 15 Maggio le guide normative e i compiti del DS e del DSGA

Maggio di ciascun anno scolastico i Consigli delle classi conclusive della scuola secondaria di II grado elaborano un documento con l'obiettivo di individuare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a ogni altro elemento che i consigli stessi ritengano significativo.

L'esame introduce alcune novità che non piacciono : il risultato delle prove Invalsi e il voto di condotta diventano determinante per l’ammissione agli esami. Pubblicato - intanto - il Documento del 15 maggio - strumento chiave per le prove orali

Le tre prove saranno valutate in ventesimi, mantenendo una centralità sul merito complessivo del candidato. Dopo essere stato completato, il documento viene pubblicato nell’albo online della scuola, garantendo trasparenza e accessibilità a tutti.

Maturità - cos’è il documento del 15 maggio e cosa c’è scritto

Gli studenti si confronteranno con il test di italiano che presenterà sette tracce differenti suddivise in tre tipologie, ossia analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Documento del 15 Maggio : guida alla redazione e al ruolo nell’esame di stato 2025

67 del 31 marzo 2025, rappresenta un elemento chiave per l’Esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado. . Entro il 15 maggio 2025, ogni consiglio di classe redige un report dettagliato che include: Le classi che seguono il CLIL (Content and Language Integrated […] The post Documento del 15 Maggio: guida alla redazione e al ruolo nell’esame di stato 2025 first appeared on Scuolalink.

