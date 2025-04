Dove sarebbe la Juventus se avesse preso Tudor in estate al posto di Thiago Motta? Tuttosport

Dove sarebbe la Juventus se avesse preso Tudor in estate al posto di Thiago Motta? (Tuttosport)Gli juventini si stanno ridestando dal lungo sonno e stanno cominciando faticosamente a ragionare. Sono bastate due vittorie su due di Tudor per comprendere meglio la portata del disastro del duo Thiago Motta-Giuntoli.Di questo sentimento si fa interprete il direttore di Tuttosport Guido Vaciago:Cosa sarebbe successo se Igor Tudor fosse stato scelto in estate, al posto di Thiago Motta? È la domanda che riempie le chat dei tifosi della Juventus, tra rimpianto e sollievo, ora che la squadra e l’ambiente si godono la normalità di vittorie in casa contro il Genoa e il Lecce. Tra l’altro, l’ovvio fatto che non esista una risposta rende il dibattito affascinante. Dopodiché, se decidiamo che la cifra di Tudor è quella della “normalità”, per la quale si vincono le partite contro le “piccole” (soprattutto in casa), ci si può anche divertire e giocare con il calendario. Ilnapolista.it - Dove sarebbe la Juventus se avesse preso Tudor in estate al posto di Thiago Motta? (Tuttosport) Leggi su Ilnapolista.it laseinaldi? ()Gli juventini si stanno ridestando dal lungo sonno e stanno cominciando faticosamente a ragionare. Sono bastate due vittorie su due diper comprendere meglio la portata del disastro del duo-Giuntoli.Di questo sentimento si fa interprete il direttore diGuido Vaciago:Cosasuccesso se Igorfosse stato scelto in, aldi? È la domanda che riempie le chat dei tifosi della, tra rimpianto e sollievo, ora che la squadra e l’ambiente si godono la normalità di vittorie in casa contro il Genoa e il Lecce. Tra l’altro, l’ovvio fatto che non esista una risposta rende il dibattito affascinante. Dopodiché, se decidiamo che la cifra diè quella della “normalità”, per la quale si vincono le partite contro le “piccole” (soprattutto in casa), ci si può anche divertire e giocare con il calendario.

Potrebbe interessarti anche:

Vaciago non ha dubbi : «La Juve di Tudor non si sarebbe fatta eliminare dall’Empoli e non avrebbe subito tre reti dalla Fiorentina ma…»

com . PAROLE – «La squadra corre di più. Sarebbe strano il contrario: se Tudor in pochi allenamenti avesse stravolto la squadra sarebbe stato il segnale che prima giocavano contro Thiago Motta, cosa che non è mai successo.

Nuovo allenatore Juve - Vaciago fa il punto : «Gasperini sarebbe interessante. Non escludo che Tudor possa conquistarsi la conferma. Conte complicato ma…»

Leggi su Juventusnews24. È un nome che fa sognare, è anche un nome ingombrante perché metterebbe in discussione il progetto varato dalla Juventus mesi fa: si era partiti con un allenatore giovane e una squadra molto giovane.

La Juventus cerca solo un traghettatore - Tudor per tre mesi sarebbe ok (Di Marzio)

Questo aspetto potrebbe essere decisivo, perché se la Juve deciderà di prendere un nuovo allenatore, si impegnerà fino a fine stagione, per poi decidere con serenità in estate“.