Dimarco Inter, nessun problema dopo il Cagliari: confermata la sua presenza dal 1? col Bayern! Ecco come verrà gestito da Inzaghi

di Redazioneilla suadal 1? collo gestirà in questo modoAvevano fatto preoccupare un po’ tutti le immagini di Federicoil quale, all’uscita dal campo in, accomodandosi in panchina aveva messo una borsa del ghiaccio sul polpaccio. Lo stesso esterno nerazzurro ci ha poi tenuto a rassicurare i propri tifosi sui social. Per la gara di mercoledì a San Siro contro ilMonaco Simonesi affiderà a lui tra i titolari, manecessariamentea gara in corso. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport.– «L’immagine della borsa col ghiaccio sul polpaccio aveva fatto tremare. Maha sfruttato i social per rassicurare tutti sulle sue condizioni.