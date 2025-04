Diciannovenne ucciso in sala slot nel Casertano fermato un minore

minorenni di Napoli nei confronti di un ragazzo per l'omicidio di Davide Carbisiero, di Succivo, avvenuto alle prime ore del mattino di ieri, all'interno di una sala slot a Cesa. Il 19enne è stato ferito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco che lo ha colpito alla giugulare. Indagini in corso Sono ancora in corso indagini tese a ricostruire le esatte modalità del fatto e il movente. Il minore fermato è stato condotto presso il Centro di giustizia minorile di Napoli, in attesa dell'udienza di convalida. Agi.it - Diciannovenne ucciso in sala slot nel Casertano, fermato un minore Leggi su Agi.it AGI - I Carabinieri di Caserta hanno eseguito un decreto di fermo emesso dal pm per inni di Napoli nei confronti di un ragazzo per l'omicidio di Davide Carbisiero, di Succivo, avvenuto alle prime ore del mattino di ieri, all'interno di unaa Cesa. Il 19enne è stato ferito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco che lo ha colpito alla giugulare. Indagini in corso Sono ancora in corso indagini tese a ricostruire le esatte modalità del fatto e il movente. Ilè stato condotto presso il Centro di giustizia minorile di Napoli, in attesa dell'udienza di convalida.

Potrebbe interessarti anche:

Diciannovenne ucciso nel Casertano - fermato un 17enne

. Ad uccidere Carbisiero, hanno accertato le indagini dei carabinieri del Gruppo di Aversa, è stato un colpo di pistola alla giugulare. Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dell’autorità giudiziaria, e al termine dell’interrogatorio è stato fermato per omicidio su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli e condotto in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.

Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta) - fermato un minorenne

. La vittima, come è emerso dalle indagini dei Carabinieri del gruppo di Aversa, è stata colpita alla giugulare con un colpo di pistola. Per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta, è stato fermato un minorenne.

Diciannovenne ucciso nel Casertano - fermato un 17enne

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente del delitto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Ne parlano su altre fonti Caserta, 19enne ucciso in una sala slot: fermato un minorenne per omicidio. Com'è morto Davide Carbisiero. Davide trovato morto a 19 anni in una sala slot: "Gli hanno sparato tre volte". Ucciso 19enne nella sala slot. Era incensurato, killer in fuga. Ucciso nella sala slot, fermato un minorenne. Davide Carbisiero morto a 19 anni, lite nella sala slot del bar: fermato minorenne. Ucciso a colpi di pistola in una sala slot nel Casertano: l'agguato sul 19enne Davide Carbisiero.

msn.com comunica: Diciannovenne ucciso in sala slot nel Casertano, fermato un minore - AGI - I Carabinieri di Caserta hanno eseguito un decreto di fermo emesso dal pm per i minorenni di Napoli nei confronti di un ragazzo per l'omicidio di Davide Carbisiero, di Succivo, avvenuto alle pri ...

ilfattoquotidiano.it riferisce: Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta), fermato un minorenne - Per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta, è stato fermato un minorenne. La Procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo. L’assassinio del ...

Lo riporta msn.com: Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne - I carabinieri hanno fermato un 17enne per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ucciso all'alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel Casertano. (ANSA) ...