Dazi Xi Jinping | il protezionismo di Trump non ha futuro

protezionismo e i Dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump “non hanno futuro”. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso in occasione dell’inizio del suo tour in Asia sudorientale, a partire dal Vietnam. “Dobbiamo difendere fermamente il sistema internazionale basato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale, attuare attivamente l’Iniziativa globale per lo sviluppo, quella per la Sicurezza globale e quella per la Civiltà globale, e promuovere, insieme ai paesi del Sud del mondo, un sistema mondiale multipolare, economicamente inclusivo e ordinato”, ha affermato il presidente cinese. “La guerra commerciale e la guerra dei Dazi non hanno vincitori, e il protezionismo non ha futuro. E’ essenziale difendere il sistema multilaterale del commercio, salvaguardare la stabilità delle catene industriali e produttive globali e mantenere un ambiente internazionale aperto e cooperativo”, ha continuato il numero uno di Pechino. Leggi su Ildenaro.it Roma, 14 apr. (askanews) – Ie iimposti dal presidente Usa Donald“non hanno”. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xinel suo discorso in occasione dell’inizio del suo tour in Asia sudorientale, a partire dal Vietnam. “Dobbiamo difendere fermamente il sistema internazionale basato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale, attuare attivamente l’Iniziativa globale per lo sviluppo, quella per la Sicurezza globale e quella per la Civiltà globale, e promuovere, insieme ai paesi del Sud del mondo, un sistema mondiale multipolare, economicamente inclusivo e ordinato”, ha affermato il presidente cinese. “La guerra commerciale e la guerra deinon hanno vincitori, e ilnon ha. E’ essenziale difendere il sistema multilaterale del commercio, salvaguardare la stabilità delle catene industriali e produttive globali e mantenere un ambiente internazionale aperto e cooperativo”, ha continuato il numero uno di Pechino.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi - Xi Jinping “Cina e Ue siano unite - una guerra che non ha vincitori”

Nel corso del colloquio, il leader cinese – come riporta l’agenzia cinese Xinhua – ha sottolineato che di fronte a una situazione internazionale complessa e grave, “la Cina e l’Europa dovrebbero assolvere alle proprie responsabilità internazionali, salvaguardare congiuntamente la tendenza alla globalizzazione economica e l’ambiente del commercio internazionale e resistere congiuntamente alle pratiche di prepotenza unilaterale, non solo per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi, ma anche per salvaguardare l’equità, la giustizia, le regole e l’ordine internazionale”.

Cina rialza dazi contro prodotti USA dall'84 al 125% - Xi Jinping : "UE si unisca a noi contro le prepotenze unilaterali di Trump"

Mentre Donald Trump ha annunciato che i dazi per la Cina saliranno al 145%, Xi Jinping risponde con una misura analoga, imponendo delle ulteriori tariffe sui prodotti statunitens .

La Cina rialza al 125% i dazi sul Made in Usa. Xi Jinping : “L’Ue si unica a noi contro le intimidazioni di Trump”

La guerra commerciale tra le due sponde del Pacifico sta generando forti ribassi a Wall Street e sulle borse asiatiche, mentre le europee – dopo i rialzi di ieri seguiti all’annuncio della sospensione dei dazi – si muovono oggi all’insegna della volatilità.

Ne parlano su altre fonti Dazi, Xi Jinping: il protezionismo di Trump non ha futuro. Xi Jinping in Vietnam: «Il protezionismo non porta da nessuna parte». “Il protezionismo non porterà da nessuna parte”. Xi Jinping in Vietnam: Rafforzare i Legami Commerciali contro il Protezionismo USA. REPUBBLICA CINESE * VISITA IN VIETNAM: XI JINPING, «LE GUERRE COMMERCIALI E DEI DAZI NON PORTERANNO VINCITORI, IL PROTEZIONISMO NON CONDURRÀ DA NESSUNA PARTE. Dazi Usa su semiconduttori: Trump annuncia nuove misure. Mercati asiatici in rialzo.

Nota di askanews.it: Dazi, Xi Jinping: il protezionismo di Trump non ha futuro - Roma, 14 apr. (askanews) – I protezionismo e i dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump “non hanno futuro”. Lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso in occasione dell’ ...

Nota di ilsole24ore.com: Xi Jinping in Vietnam: «Il protezionismo non porta da nessuna parte» - Xi ha inoltre ribadito la linea di Pechino secondo cui “una guerra commerciale e una guerra tariffaria non produrranno vincitori ...

Lo riporta rainews.it: Xi:"Guerra dei dazi non avrà vincitori" - Il protezionismo "non porta da nessuna parte" e una guerra commerciale non vedrà vincitori. Così il presidente cinese Xi Jinping che oggi si recherà in Vietnam, poi in Malaysia e Cambogia, per rafforz ...