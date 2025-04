Davide Carbisiero ucciso in una sala slot a 19 anni a Caserta | fermato un minorenne

anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso all’alba di ieri – domenica 13 aprile – in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dall’autorità giudiziaria. Al termine dell’interrogatorio, il giovane è stato fermato su disposizione della procura per i minorenni di Napoli con l’accusa di omicidio. Il 17enne si trova ora in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.Le indaginiSecondo quanto emerso finora dalle indagini, Carbisiero sarebbe stato freddato all’interno di una sala slot di Cesa intorno alle 7 del mattino con almeno tre colpi di arma da fuoco. Uno di questi lo ha colpito alla giugulare, uccidendolo quasi all’istante. Leggi su Open.online Un ragazzo di 17è statodai carabinieri per l’omicidio di, il 19enneall’alba di ieri – domenica 13 aprile – in unadi Cesa, in provincia di. Ilè stato sentito dai carabinieri e dall’autorità giudiziaria. Al termine dell’interrogatorio, il giovane è statosu disposizione della procura per i minorenni di Napoli con l’accusa di omicidio. Il 17enne si trova ora in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.Le indaginiSecondo quanto emerso finora dalle indagini,sarebbe stato freddato all’interno di unadi Cesa intorno alle 7 del mattino con almeno tre colpi di arma da fuoco. Uno di questi lo ha colpito alla giugulare, uccidendolo quasi all’istante.

Potrebbe interessarti anche:

Omicidio Davide Carbisiero in un bar a Cesa - fermato un minore gravemente indiziato : si indaga sul movente

Omicidio a Cesa: fermato un minore per la morte di Davide Carbisiero. Ucciso a colpi di pistola, si indaga sul movente.

Davide Carbisiero ucciso con un colpo di pistola alla giugulare : fermato un 17enne. Il corpo trovato in sala giochi

Davide Carbisiero è stato trovato morto intorno alle 7 di mattina di domenica 13 aprile in una sala giochi di Cesa, nel Casertano. . . . I colpi d'arma da fuoco sul corpo hanno confermato.

Fermato un minore per l’omicidio di Davide Carbisiero a Cesa

Continua a leggere . Svolta nel delitto di Davide Carbisiero, il 20enne incensurato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un bar: fermato un minore gravemente indiziato per l'omicidio.

Ne parlano su altre fonti Davide trovato morto a 19 anni in una sala slot: "Gli hanno sparato tre volte". Caserta, 19enne ucciso in una sala slot a Cesa: minorenne fermato per omicidio. Ucciso nella sala slot a 19 anni, indagini senza sosta: sospettati sotto torchio. Davide Carbisiero ucciso in sala slot, il 19enne freddato a colpi di pistola a Cesa: era incensurato. È giallo. Chi è Davide Carbisiero, il 19enne incensurato ucciso a colpi di pistola a Cesa. Davide Carbisiero morto a 19 anni, lite nella sala slot del bar: fermato minorenne.

Segnala ilmessaggero.it: Davide Carbisiero ucciso a 19 anni con tre colpi di pistola nella sala slot: si costituisce un coetaneo - CASERTA Domenica delle Palme di sangue a Cesa, nel Casertano. Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, è stato ucciso con tre colpi di pistola, uno dei quali alla testa, in quella che ...

Come scrive ilmattino.it: Davide Carbisiero ucciso a 19 anni, lite nella sala slot del bar: l'omicida si costituisce - Domenica delle Palme di sangue nell'agro aversano. Un'esecuzione in piena regola quella che ha visto come vittima Davide Carbisiero, appena 19 anni, di Succivo. Il giovane, poco più ...

Riporta msn.com: Caserta, 19enne ucciso in una sala slot: fermato un minorenne per omicidio. Com'è morto Davide Carbisiero - Un solo colpo di pistola alla giugulare, così è morto Davide Carbisiero Caserta, 19enne ucciso in sala slot: minorenne fermato per omicidio Omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in pr ...