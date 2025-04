Ilfattoquotidiano.it - “Da cucciola era così carina, pensavo che crescendo sarebbe stata elegante ma qualcosa è andato storto”: la storia di Meeko, la cagnetta star di TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando era solo una, femmina di Levriero Italiano (o Piccolo Levriero Italiano), sembrava destinata a un futuro dae raffinata signorina a quattro zampe. “Minuscola, argentata, con quegli occhi grandi e teneri che fanno innamorare al primo sguardo“, come la descrive la sua proprietaria sul profilotheiggy. “Aww saràda grande”, recitava la scritta sovrimpressa alle immagini della piccola, riflettendo le aspettative comuni per questa razza nota per la sua grazia. Ma, ha deciso di prendere una piega tutta sua, decisamente più comica e inaspettata. In un video “prima e dopo” diventato virale, la sua trasformazione lascia letteralmente senza fiato (dalle risate). Laadulta sfoggia un ghigno larghissimo, quasi umano, che le solleva le labbra scoprendo i denti, e tiene le orecchie perennemente appiattite all’indietro, “come se stesse affrontando una tempesta”.