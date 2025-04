Cortona al Teatro Signorelli è di scena Piccoli crimini coniugali

Arezzo, 14 aprile 2025 – Al Teatro Signorelli è in arrivo lo spettacolo «Piccoli crimini coniugali». Giovedì 17 aprile alle ore 21 Luca Bisaccioni e Francesca Neri interpreteranno Bill e Lisa. Tratto dalla sceneggiatura di Eric Emmanuel Schmitt, lo spettacolo vede la collaborazione della compagnia La Filostoccola con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Cortona. Bill ha perso la memoria e non ricorda nulla della sua vita, Lisa tenta di ricostruire per lui il passato. Ma tra i due si cela una rete di segreti, menzogne e recriminazioni. Un dialogo che si snoda attorno ai meccanismi psicologici, emotivi e relazionali che governano la vita di coppia. Con ironia e acume, si affrontando temi come l'amore, la dipendenza emotiva, il risentimento e la paura della solitudine. Il gioco è costruito su continui ribaltamenti di prospettiva: chi è la vittima e chi è il carnefice? Un duello che svela, gradualmente, la verità sulle dinamiche profonde del loro legame.

