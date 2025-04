Contro il Bologna si è vista un’Atalanta diversa | tre punti pesantissimi e… in casa

Bologna in una sfida importantissima. Sono 3 punti che pesano come un macigno in chiave Champions e questa volta la Dea ha saputo farli propri.Fischio d’inizio e la formazione di Gasperini è già in vantaggio con Retegui, il Mateo nazionale, che sfrutta alla perfezione un cross rasoterra di Bellanova. Si capisce immediatamente che è un’altra Atalanta rispetto alle ultime prestazioni: grinta, concretezza, grande dinamismo.Sempre Retegui lotta come un leone e su una palla che sembra persa lui ci crede, scodella al centro dove Pasalic, solissimo, infila il 2 a 0. Il Gewiss è una bolgia, la Pisani ci crede e continua a spingere i nostri. Il capitano De Roon, fresco di trecentesima con la nostra maglia, suona la carica.Il Bologna però non sta certo a guardare e si costruisce diverse palle gol ma non tiene conto che oggi in porta c’è un super Carnesecchi che para tutto, una volta anche con l’aiuto del palo. Bergamonews.it - Contro il Bologna si è vista un’Atalanta diversa: tre punti pesantissimi e… in casa Leggi su Bergamonews.it L’Atalanta torna ad “espugnare” il Gewiss Stadium e supera ilin una sfida importantissima. Sono 3che pesano come un macigno in chiave Champions e questa volta la Dea ha saputo farli propri.Fischio d’inizio e la formazione di Gasperini è già in vantaggio con Retegui, il Mateo nazionale, che sfrutta alla perfezione un cross rasoterra di Bellanova. Si capisce immediatamente che è un’altra Atalanta rispetto alle ultime prestazioni: grinta, concretezza, grande dinamismo.Sempre Retegui lotta come un leone e su una palla che sembra persa lui ci crede, scodella al centro dove Pasalic, solissimo, infila il 2 a 0. Il Gewiss è una bolgia, la Pisani ci crede e continua a spingere i nostri. Il capitano De Roon, fresco di trecentesima con la nostra maglia, suona la carica.Ilperò non sta certo a guardare e si costruisce diverse palle gol ma non tiene conto che oggi in porta c’è un super Carnesecchi che para tutto, una volta anche con l’aiuto del palo.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - Meret : "Buon punto a Bologna. L'Inter? Difficile perda punti - ma noi ci siamo"

E' difficile che i nerazzurri possano lasciare dei punti ma se mai dovesse farlo noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l'occasione. Al di là di chi alla fine riesce a mettere la palla in rete, l'importante è che la squadra porti a casa il risultato.

Roma Juve 1-1 : Shomurodov risponde a Locatelli! Bianconeri momentaneamente a pari punti con il Bologna

Ore 16. Tudor A disp. Ore 12. 70? KALULU DICE NO! – Altra grande e importante chiusura del difensore bianconero su Gournadouath lanciato in porta.

Basket giovanile - sorride solo l'Under 14 : sfonda quota 100 e concede solo 13 punti alla Progresso Bologna

Fatale è stato il primo quarto, chiuso sotto di 15 punti (9-24). Nel Trofeo Emilia-Romagna non trova la vittoria nemmeno l’Under. . . L’Under 19 Eccellenza, beffata dalla classifica avulsa, termina il proprio campionato con la sconfitta casalinga del Villa Romiti contro Pesaro col punteggio di 66-71.

Ne parlano su altre fonti Contro il Bologna si è vista un’Atalanta diversa: tre punti pesantissimi e… in casa. Da Bologna: "RossoBlu troppo spenti e incerottati per brillare come al solito, l’Atalanta ne approfitta". Diretta Atalanta-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni. De Roon, la voce del leader : "Vittoria di cuore e grinta, ora siamo tornati". Un’Atalanta da sogno stende il Milan e va in vetta scavalcando il Napoli. L’Inter è terza. Ogg.... Gasperini in conferenza: "L’Atalanta non ha mai perso autostima! Vittoria importante, ma noi ci siamo sempre stati”.

Scrive msn.com: Atalanta-Bologna 2-0: Pasalic e Retegui riportano la Dea al terzo posto - Oggi, domenica 13 aprile, l'Atalanta ha battuto 2-0 il Bologna in Serie A. Decisive le reti di Pasalic e Retegui ...

ilrestodelcarlino.it comunica: Bologna incerottato ma determinato: sfida decisiva contro l'Atalanta - Bologna affronta l'Atalanta con diversi infortuni, ma con la determinazione di raggiungere la qualificazione europea e la Coppa Italia.

Come scrive gazzetta.it: Bologna, le ultime su Castro, Dallinga e Ravaglia in vista dell'Atalanta - Tra assenze pesanti e giocatori non al 100% della condizione. Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Dea ...