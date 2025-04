Ilgiorno.it - Collignon incoronato re di Monza. Gli organizzatori: “Lavoriamo già per il 2026”

, 14 aprile 2025 – Finisce come da pronostico la prima edizione dell’AtkinsonsOpen 25 che si è conclusa sui campi del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Raphaelsi era presentato ai nastri di partenza come il principale favorito per il titolo e alla fine il 23enne belga nato negli Stati Uniti, numero 91 del mondo, ha raggiunto l’obiettivo battendo nell’atto conclusivo Vitaliy Sachko per 6/3, 7/5. L’ucraino, sorpresa (fino a un certo punto) del torneo brianzolo, voleva migliorare la finale raggiunta settimana scorsa a Barletta quando venne superato da Dalibor Svrcina, ma le fatiche degli ultimi giorni con dodici incontri disputati in quindici giorni si sono fatti sentire nelle gambe e nella testa, acuiti da un dolore all’anca andato progressivamente ad aumentare, tanto da richiedere sul finire del primo set l’intervento del fisioterapista.