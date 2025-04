Chi era Gianni Rodari lo scrittore per l’infanzia che trasformò le favole

Gianni Rodari è stato uno degli autori italiani per l'infanzia più influenti del XX secolo. scrittore, pedagogista, giornalista e intellettuale, Rodari ha rivoluzionato il modo di pensare la letteratura per bambini, ponendo al centro la creatività, il gioco linguistico e il pensiero divergente. La sua opera, tradotta in oltre 50 lingue, continua a ispirare insegnanti, genitori e studenti a livello internazionale.Giovanni Francesco Rodari nasce a Omegna, sul Lago d'Orta, il 23 ottobre 1920. Dopo aver frequentato il seminario e conseguito il diploma magistrale, inizia a insegnare in scuole elementari della provincia lombarda. Durante la Seconda Guerra Mondiale aderisce alla Resistenza, esperienza che segnerà profondamente la sua visione etica e pedagogica.Dopo la guerra, si avvicina al giornalismo.

