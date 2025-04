Metropolitanmagazine.it - Che cos’è l’unapproachable makeup e perché è virale su TikTok

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sui social, e in particolare su, sta prendendo piede un trend beauty che non cerca di piacere a tutti. Anzi, potremmo dire che mira proprio all’opposto. Si chiama unapproachablee, tradotto in parole più italiane, è quel tipo di trucco che lancia un messaggio diretto e inequivocabile: “non ti avvicinare”.“Unapproachable”: il trucco che parla chiaro (e non a tutti)Questo stile non è nato ieri, ma nelle ultime settimane è tornato con prepotenza sulle bacheche di molt?, raccogliendo milioni di visualizzazioni e diventando una vera e propria dichiarazione visiva. Lontano dai canoni del make-up tradizionalmente definito “femminile” o “gradevole”, questa estetica punta tutto su contrasti forti, occhi intensi, sopracciglia schiarite e linee grafiche. È teatrale, audace, e soprattutto carico di un’energia che trasmette sicurezza, indipendenza e –no – anche un certo distacco voluto.