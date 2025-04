Anteprima24.it - Certe notti non si spiegano, si urlano

Tempo di lettura: 3 minutiCi sonoin cui puoi solo alzare gli occhi al cielo, respirare forte e ringraziare di essere nato in un certo posto, in un certo tempo, con certi colori cuciti addosso. Ci sonoche non dimenticherai mai, perché non ti lasciano solo ricordi: ti lasciano segni sulla pelle, cicatrici nel cuore, brividi eterni nell’anima.Quella vissuta al Partenio-Lombardi è una di quelle. Una notte che profuma di storia. Di rivincita. Di appartenenza. Perché non c’è più scaramanzia che tenga. Non ci sono più scongiuri, riti, corni o amuleti in grado di fermare quello che è ormai scritto nelle stelle: l’Avellino sta tornando dove merita di stare. Sta tornando in Serie B. Sta tornando ad essere grande. E lo sta facendo da Avellino. Da lupo. Con il cuore, con la fame, con la ferocia di chi non chiede permesso, ma spalanca le porte del proprio destino a spallate.