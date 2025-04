Bonus nuovi nati 2025 come accedere ai 1 000 euro per ogni figlio nato o adottato

Bonus nuovi nati, che offre 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono fare domanda i cittadini italiani, i residenti negli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, oltre ad altre categorie specifiche.Per accedere al Bonus, è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui. Il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, cifra che salirà a 360 milioni a partire dal 2026. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF. Laprimapagina.it - Bonus nuovi nati 2025: come accedere ai 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato Leggi su Laprimapagina.it L’INPS ha reso disponibili le istruzioni per richiedere il, che offre 1.000pernel. Possono fare domanda i cittadini italiani, i residenti negli Stati membri dell’Unionepea e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, oltre ad altre categorie specifiche.Peral, è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000annui. Ilnon concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni diper il, cifra che salirà a 360 milioni a partire dal 2026. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF.

