Bongo Cat il gioco non gioco più popolare del momento che incanta a suoni di bongo

popolare di Apex Legends". Si chiama bongo Cat, e attualmente è una delle "esperienze videoludiche" più giocate su PC. Che il mondo stia impazzendo o che stiamo, finalmente, tornando a capire cosa significhi davvero divertirsi?Aprite il vostro computer, iniziate a scrivere una mail o a cercare video su YouTube, e lì, nell'angolo in basso a sinistra, "un piccolo gatto bianco con occhi da emoji e mani da percussionista vi accompagna a colpi di bongo". È tutto qui. Eppure è (apparentemente) anche tutto quello che vi serve. Ogni azione è un colpo di tamburo nella sinfonia quotidiana del multitasking. È "Zen", è "ritmico", sicuramente adorabile.E non potrete smettere di guardarlo. Anzi, volete ancora di più. Volete sbloccare "nuovi cappelli".

