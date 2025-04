Bassano in Teverina borgo più innovativo d' Italia

Bassano in Teverina è un borgo innovativo. Lo ha certificato l'associazione I borghi più belli d'Italia, che ha assegnato al comune il premio nazionale "Livio Scattolini". La cerimonia si è svolta sabato 12 aprile a Corinaldo, in provincia di Ancona.Bassano in Teverina è stato premiato per.

Un archivio fotografico della memoria : Bassano in Teverina - il borgo che raccoglie la sua storia

Arriva dal Comune di Bassano in Teverina, che invita tutti i cittadini che siano in possesso di immagini storiche del paese a condividerle con l'amministrazione.

Ottimi risultati per gli Arcieri delle Due Torri di Bassano in Teverina al Trofeo Pinocchio 2025

I giovani atleti si sono distinti con eccellenti piazzamenti, confermando il valore della società e il costante impegno degli allenatori. Il. . Grande soddisfazione per la Asd Arcieri delle Due Torri di Bassano in Teverina al Trofeo Pinocchio 2025, fase provinciale, svoltosi a Soriano nel Cimino.

