Basket Paperdi Juvecaserta | D’Argenzio incontenibile battuta Jesi

Paperdi Juvecaserta, sempre priva di Matteo Laganà, superando la General Contractor Jesi per 66-58, mantiene ancora viva la flebile possibilità di agganciare i playin, ma intanto si assicura matematicamente il diritto ad essere ai nastri di partenza della prossima serie B nazionale. I bianconeri di coach Baldiraghi hanno deciso la partita nella prima metà gara, dove hanno usufruito in attacco di un D'Argenzio particolarmente ispirato: per lui nei primi 20' un bottino di 26 punti con 4/8 da 2, 5/9 da 3 e 3/3 ai liberi; ma è stato l'atteggiamento difensivo dell'intera squadra a garantire l'ampio margine dell'intervallo lungo lasciando i marchigiani a soli 25 punti realizzati: 11 nel primo quarto, 14 nel secondo.All'inizio i bianconeri locali sono apparsi particolarmente contratti non riuscendo a centrare il canestro avversario nonostante una buona scelta di tiro e tanto ha consentito a Jesi di tenersi a contatto dei padroni di casa chiudendo con un solo possesso da recuperare (14-11) il primo quarto di gioco.

Basket - Paperdi Juvecaserta ko a Fabriano : campani con tanti assenti

Tempo di lettura: 3 minutiNulla da fare per la Paperdi Juvecaserta sul campo della Ristopro Fabriano. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita in allenamento e Diouf non perfettamente recuperato dopo la botta rimediata nella gara con Ravenna, il quintetto bianconero ha certamente pagato le scarse rotazioni a disposizione di coach Baldiraghi, ma anche la precisione oltre l’arco dei marchigiani nei momenti topici del confronto.

Paperdi Juvecaserta 2021 incontra gli allievi dell’ITIS “Francesco Giordani”

Il confronto con i giovani studenti dell’istituto – che si inquadra nel programma patrocinato da Intesa Sanpaolo, partner for Inclusion della Juvecaserta 2021 – ha concluso il ciclo di incontri promosso dalla dirigente, dr.

FOTO/ Paperdi Juvecaserta - travolta la Gema Montecatini

L’avvio, come si diceva, è stato quanto mai equilibrato con la formazione locale che, dopo un lungo periodo di parità, ha raggiunto tre punti di margine con una tripla di Heinonen ed ha condotto fino a 2’35 dal primo mini-intervallo quando Toscano dalla media ha portato in avanti gli ospiti, che hanno poi continuato a guidare la gara, chiudendo la prima frazione avanti per 16-15.

