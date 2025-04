Atp il ranking dopo Montecarlo | Alcaraz 2 Musetti vede la top 10

Montecarlo 2025, persa in tre set contro Carlos Alcaraz, regala il best ranking a Lorenzo Musetti, che questa settimana occupa la posizione numero 11 della classifica ATP. Il carrarino, che durante la sfida contro lo spagnolo ha accusato un problema fisico, è già virtualmente nella Top Ten, in decima posizione, considerato che Casper Ruud deve difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno al torneo di Barcellona, al via oggi.Il ritorno al secondo posto di Carlos Alcaraz vincitore a MontecarloTorna al secondo posto Carlos Alcaraz, retrocedendo in terza piazza Sasha Zverev, al numero 4 Taylor Fritz, che conta 5280 punti. Torna in top 10 Daniil Medvedev che scavalca il norvegese Casper Ruud, numero 10 con 3.215 punti. Ovvero appena 15 in più di Lorenzo Musetti. Lapresse.it - Atp, il ranking dopo Montecarlo: Alcaraz 2°, Musetti vede la top 10 Leggi su Lapresse.it La finale al Masters 1000 di2025, persa in tre set contro Carlos, regala il besta Lorenzo, che questa settimana occupa la posizione numero 11 della classifica ATP. Il carrarino, che durante la sfida contro lo spagnolo ha accusato un problema fisico, è già virtualmente nella Top Ten, in decima posizione, considerato che Casper Ruud deve difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno al torneo di Barcellona, al via oggi.Il ritorno al secondo posto di Carlosvincitore aTorna al secondo posto Carlos, retrocedendo in terza piazza Sasha Zverev, al numero 4 Taylor Fritz, che conta 5280 punti. Torna in top 10 Daniil Medv che scavalca il norvegese Casper Ruud, numero 10 con 3.215 punti. Ovvero appena 15 in più di Lorenzo

Potrebbe interessarti anche:

Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP se vince la finale a Montecarlo : le proiezioni

Musetti aveva ottenuto 100 punti grazie agli ottavi raggiunti nel 2024, che scarterà lunedì 14, e quindi ne ha guadagnati 550 netti in classifica: l’azzurro, così, è salito di 5 posizioni nel ranking, superando il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Ben Shelton, il transalpino Arthur Fils, il danese Holger Rune e lo statunitense Tommy Paul.

Quanti punti guadagna Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E se vince la finale a Montecarlo…

Il tennista spagnolo si è imposto nel derby con il punteggio di 7-6(2), 6-4, faticando più del previsto sulla terra rossa del Principato, dove è stato trascinato al tie-break nel primo set e nel secondo parziale non è risultato impeccabile.

Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP : sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo…

Musetti ha ritoccato il proprio best ranking, il 15° posto raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si è issato in 13ma piazza a quota 2950, che verrà ufficializzata lunedì prossimo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina non può superarlo, e l’iberico Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur lo precedono già in classifica.

Ne parlano su altre fonti Atp, il nuovo ranking dopo Montecarlo: Alcaraz secondo, Musetti vede la top 10. Musetti e la Top 10: un sogno distante 15 punti. Atp, il ranking dopo Montecarlo: Alcaraz 2°, Musetti vede la top 10. Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo…. Atp Montecarlo, la Finale: Alcaraz-Musetti 3-6 6-1 6-0. Infortunio per l’azzurro, vince lo spagnolo - Nel dopo partita. Lorenzo Musetti sconfitto da Carlos Alcaraz in finale al Montecarlo Masters 2025: la cronaca della partita· Tennis ATP.

Lo riporta msn.com: Atp, il ranking dopo Montecarlo: Alcaraz 2°, Musetti vede la top 10 - La finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025, persa in tre set contro Carlos Alcaraz, regala il best ranking a Lorenzo Musetti, che questa settimana occupa la ...

Riporta msn.com: Tennis, ranking Atp: Musetti ad un passo dalla top ten. Alcaraz torna al secondo posto - Dopo la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha ripreso il secondo posto della classifica Atp, pubblicata questa mattina . Jannik ...

Scrive msn.com: Carlos Alcaraz torna secondo nel ranking Atp, Jannik Sinner ancora in testa - Carlos Alcaraz conquista il secondo posto nel ranking Atp dopo la vittoria a Montecarlo. Jannik Sinner rimane leader.