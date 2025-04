Quotidiano.net - Antonio Tajani critica l'invasione russa in Ucraina e le affermazioni di Trump su Sumy

"Non so di cosa si sia trattato" a, "ma i russi non hanno fatto 'un errore' quando hanno deciso di invadere l', violando qualsiasi regola del diritto internazionale: quando si fa una guerra e si scatenano attacchi di questo tipo ci possono stare pure gli errori ma sono inaccettabili, perché rientrano in una strategia complessiva, c'è sempre stato un attacco contro l'. E anche se avessero voluto bombardare un'altra parte, sarebbe stata sempre parte di un'aggressione". Cosìcommentando Donaldche ha affermato di aver saputo che nella strage ac'è stato "un errore". L'ha detto di essere disposta ad affrontare un dialogo, mi pare che la Russia non voglia affrontare questo dialogo se continua ad aggredire e a voler prolungare una guerra che ha provocato, perché la guerra è stata provocata dalla Russia.