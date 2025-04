Liberoquotidiano.it - Andrea? Il cognome spiazza tutti

Ticonosco, proprietario di un'enoteca in Toscana, ha giocato nella 194ª puntata di Affari Tuoi del 13 aprile 2025, condotta da Stefano De Martino. Accompagnato dalla fidanzata *Irene, che lavora con il pane al lampredotto,ha scelto il pacco numero 11, legato alla sua data di nascita. Thanat ha presentato il **caciucco* come specialità regionale. La partita è iniziata con alti e bassi:ha eliminato pacchi minori (75, 5 e 10 euro), ma ha rifiutato un cambio offerto dal Dottore. Dopo aver perso i 300.000 euro (Lombardia), ha accettato un cambio, passando al pacco *15* (Campania). La gara si è complicata con l'uscita di 50.000 e 100.000 euro, lasciando in gioco 15.000 euro, 200 euro e il caciucco. Sul finale, con due pacchi (15.000 e 200 euro),ha rifiutato un ultimo cambio e un'offerta di 3.