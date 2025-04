Movieplayer.it - Alan Cumming: “Vivere negli Stati Uniti di Trump è terrificante. Il ritorno di Nightcrawler? Catartico”

Drive Back Home e l'eclettismo, il testa a testa con Stanley Kubrick e la sensibilità queer. L'attore è stato premiato con la Stella della Mole al Lovers Film Festival. Arriva all'appuntamento in anticipo. Pantalone a costine e giacchetto blu scuro, t-shirt verde oliva e montatura degli occhiali rotonda. Qualche parola in italiano, un sorriso smagliante e la richiesta di un caffè. Incontriamoin una stanza di un albergo di Torino qualche ora prima che l'attore sia premiato con la Stella della Mole al Lovers Film Festival - "Sono arrivato ieri sera, ho una stanza che affaccia sulla stazione. È l'unica cosa che ho visto finora" - ed essere accompagnato in una visita guidata al Museo del Cinema all'interno della Mole Antonelliana. La situazione "