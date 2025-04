Addio a Mario Vargas Llosa lo scrittore che ha raccontato l' uomo contro il potere

Vanityfair.it - Addio a Mario Vargas Llosa, lo scrittore che ha raccontato l'uomo contro il potere Leggi su Vanityfair.it Il premio Nobel per la letteratura è morto Lima, in Perù. Aveva compiuto 89 anni il 28 marzo. Era uno dei massimi romanzieri e saggisti contemporanei

Una visione alta, irriducibile della letteratura Per Vargas Llosa, il romanzo non è mai stato evasione, ma una forma di conoscenza e ribellione, un esercizio etico e politico.

Nel 2010 vinse il Nobel per la Letteratura: «Spero che me lo abbiano assegnato piu’ per la mia opera letteraria che per le mie opinioni politiche. Sposò la zia acquisita Julia Urquidi, di dieci anni piu’ grande di lui, dalla quale si sarebbe separato nel 1964.

Lo ha reso noto poco fa suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. "Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace", ha scritto.

