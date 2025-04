30 notti con il mio Ex | Edoardo Leo Micaela Ramazzotti e un film sulle seconde possibilità

Edoardo Leo, durante l'incontro stampa: "La forza di 30 notti con il mio ex? Una storia universale". E infatti è così: il film di Guido Chiesa, scritto insieme a Nicoletta Micheli, racconta di un padre (con una figlia adolescente, interpretata da Gloria Harvey) che si ritrova - volente o nolente - ad ospitare la sua ex moglie Terry (con il volto di Micaela Ramazzotti), uscita da un lungo percorso di cura emotiva e psicologica. "Almeno all'inizio, il film parlava di una coppia distrutta, ma ci siamo resi conto che il film avrebbe dovuto concentrarsi sulle nostre relazioni . Movieplayer.it - 30 notti con il mio Ex: Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti e "un film sulle seconde possibilità" Leggi su Movieplayer.it Il tempo contingentato, l'emotività da riparare, il mondo reale. La nostra intervista al regista Guido Chiesa e alla coppia protagonista. In sala dal 17 aprile. Lo spiega direttamenteLeo, durante l'incontro stampa: "La forza di 30con il mio ex? Una storia universale". E infatti è così: ildi Guido Chiesa, scritto insieme a Nicoletta Micheli, racconta di un padre (con una figlia adolescente, interpretata da Gloria Harvey) che si ritrova - volente o nolente - ad ospitare la sua ex moglie Terry (con il volto di), uscita da un lungo percorso di cura emotiva e psicologica. "Almeno all'inizio, ilparlava di una coppia distrutta, ma ci siamo resi conto che ilavrebbe dovuto concentrarsinostre relazioni .

Edoardo Leo e la fragilità delle relazioni in 30 notti con il mio ex : «Perché due persone - pur amandosi tantissimo - non riescono a stare insieme?»

Nel cast anche Micaela Ramazzotti e la debuttante Gloria Harvey. La commedia dolceamara e diretta da Guido Chiesa arriva nelle sale cinematografiche dal 17 aprile distribuita da PiperFilm.

30 notti con il mio ex : Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti “imparano a ascoltarsi” nel nuovo film di Guido Chiesa

In questo caso sono un personaggio affamato di vita e di mondo”. La storia è quella di Terry, una donna con disturbi mentali che, dopo un periodo di comunità deve reinserirsi nel tessuto sociale e per farlo chiede al suo ex marito, Bruno, dal quale ha avuto una figlia, Emma, di essere ospitata per 30 giorni per una sorta di esperienza ponte che dovrebbe condurla nella sua nuova vita.

30 notti con il mio ex | il poster del nuovo film con Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo

Sono solo 30 notti del resto, potranno mai cambiare tutto? 30 notti con il mio ex | poster . Vi presentiamo il poster di 30 notti con il mio ex, la nuova commedia diretta da Guido Chiesa con protagonisti Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo, in uscita il 17 aprile distribuito da PiperFilm.

