StarterPack, cos’è il trend per realizzare le immagini di Chat GPT. Chat Gpt: come creare un giocattolo con la propria immagine usando l'intelligenza artificiale; i dettagli. Starter Pack, l’ultima moda che spopola sui social: ecco come creare la propria “action figure” personalizzata. Intelligenza artificiale, da Berlusconi e Meloni a Conte e Bertinotti: la nuova mania ChatGpt sono le Action figure. Le Action Figures di ChatGPT spopolano sui social: ecco come realizzarle. Serie A 2024-2025, la classifica finale secondo Chat GPT. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Trovare l'anima gemella con ChatGPT: come funziona il nuovo trend di TikTok per "generare" il partner ideale - Esiste l’anima gemella? C’è un modo “scientifico” per trovarla? Sono domande alla quale scrittori e registi fantascientifici hanno sempre provato a ...

Si apprende da tech.everyeye.it: Addio GPT-4 su ChatGPT: la sorprendente decisione di OpenAI - OpenAI annuncia la rimozione di GPT-4 da ChatGPT, una mossa inaspettata che segna un cambiamento significativo nella piattaforma.

Segnala fanpage.it: Ora la nuova moda è creare l’anima gemella con ChatGPT: come funziona - ChatGPT ovviamente non può creare o indovinare l'aspetto dell'anima gemella. Con il nuovo aggiornamento per le immagini però permette di creare contenuti più complessi e fedeli al prompt di base.