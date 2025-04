Vivaldi a Pasqua Aiutiamo i malati grazie alle note

Pasqua per la prima volta a Brisighella. E con uno scopo benefico in più, oltre alla volontà di unire gli appassionati di musica sacra ai fedeli praticanti: il ricavato sarà devoluto all'associazione Fiori d'Acciaio. La Young Musicians European Orchestra guidata dal Maestro Paolo Olmi contribuirà così all'acquisto di un casco 'Paxman Scalp Cooler' per il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Faenza, con un concerto dedicato a Vivaldi e realizzato assieme a 'Capire la musica' e con il patrocinio di Ministero, Regione e Comune – oltre al sostegno dei club Rotary, Rotaract e Lions della zona – domani alle 21 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Sul palco il mezzosoprano Giulia alletto e tre violinisti: Martino Colombo, Enzo Kok, e Emanuele Andreatta. I biglietti rimasti sono in vendita a 10 euro con un'offerta di minimo 20 euro.

