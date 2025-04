Una nuova visione per la sopravvivenza dei piccoli borghi

nuova visione di vita per l'associazione Bai (borghi autentici d'Italia), si punta alla stabilità demografica e alla qualità della vita. Si è tenuta venerdì nei comuni di Magliano di Tenna e Motedinove l'assemblea nazionale dell'associazione Bai (borghi Autentici d'Italia), l'incontro è servito a gettare una linea programmatiche che interesserà i piccoli borghi nell'immediato futuro. All'incontro hanno preso parte per il territorio, i sindaci dei comuni di Magliano di tenna, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo per il Fermano, mentre per l'ascolano sono intervenuti i oprimi cittadini di Montedivove, Carassai e Rotella, presenti anche l'assessore regionale Andrea Antolini, il consigliere regionale Marco Marinangeli e il presidente dell'associazione 'Marche Cultura' Andrea Agostini. L'incontro è servito in primo luogo e rileggere gli organi direttivi dell'associazione che hanno ricoverato alla guida dell'associazione la presidente nazionale Rosanna Mazzia; poi si è passati a trattare temi più strettamente tecnici.

