Ultim’ora MotoGP la penalità cambia la classifica | Bagnaia può festeggiare

penalità fa sorridere e festeggiare Francesco Bagnaia.Il quarto appuntamento della stagione di MotoGP ha da poco chiuso i sui battenti con la tappa in Qatar, dopo un weekend ‘todo al rojo’, come direbbe il leader della classifica. Continua il periodo d’oro della Ducati, ancora una volta trascinata da un incontenibile Marc Marquez che, per tre gran premi su quattro, fa en plein e conquista pole, sprint e primo posto in una gara al cardiopalma, consolidando un primato che solo il fratello Alex è riuscito a mettere in discussione, dopo la caduta nel GP di Austin.Marc Marquez sempre più leader della MotoGPA Lusail il copione non sembra scorrere poi così diversamente da quanto accaduto negli scorsi fine settimana, anche se la prima posizione per qualche giro sembrava non essere in pugno del numero 93 spagnolo. Rompipallone.it - Ultim’ora MotoGP, la penalità cambia la classifica: Bagnaia può festeggiare Leggi su Rompipallone.it Colpo di scena al termine del GP del Qatar: lafa sorridere eFrancesco.Il quarto appuntamento della stagione diha da poco chiuso i sui battenti con la tappa in Qatar, dopo un weekend ‘todo al rojo’, come direbbe il leader della. Continua il periodo d’oro della Ducati, ancora una volta trascinata da un incontenibile Marc Marquez che, per tre gran premi su quattro, fa en plein e conquista pole, sprint e primo posto in una gara al cardiopalma, consolidando un primato che solo il fratello Alex è riuscito a mettere in discussione, dopo la caduta nel GP di Austin.Marc Marquez sempre più leader dellaA Lusail il copione non sembra scorrere poi così diversamente da quanto accaduto negli scorsi fine settimana, anche se la prima posizione per qualche giro sembrava non essere in pugno del numero 93 spagnolo.

