Digital-news.it - Tennis ATP Monte-Carlo 2025 ? OGGI Finale Musetti - Alcaraz (diretta Sky Sport e NOW)

Leggi su Digital-news.it

Lorenzova a caccia del suo primo titolo Masters 1000 e affronterà sul Centrale diil n. 2 del seeding. Il match è in programma questa domenica 13 aprile alle ore 12 e sarà insu SkyUno, Skye in streaming su NOWSarà una domenica imperdibile al Masters 1000 di, con latra il nostro Lorenzoda seguire insu Skye in streaming su NOW. Il toscano è reduce dall'ennesima rimonta, stavolta contro Alex De Minaur, e sogna di chiudere al meglio una settimana fin qui incredibile nel Principato (con quattro match su cinque vinti in rimonta al terzo set). Dall'altra parte ci sarà lo spagnolo, che in semiha battuto facilmente in due set il connazionale Davidovich Fokina.