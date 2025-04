Tajani | sui dazi niente panico concentrarsi sull’Asia

Tajani ha inaugurato a Osaka il padiglione Italia dell’Expo 2025. Il tema dazi-Usa si è subito posto al centro per le ripercussioni sull’export Ilsole24ore.com - Tajani: sui dazi niente panico, concentrarsi sull’Asia Leggi su Ilsole24ore.com Il ministro degli Esteri Antonioha inaugurato a Osaka il padiglione Italia dell’Expo 2025. Il tema-Usa si è subito posto al centro per le ripercussioni sull’export

. «Credo che la situazione» sui dazi «stia lentamente migliorando, il commissario Sefcovic è adesso a Washington per trattare con gli americani, ci sono 90 giorni di tempo.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo un forum al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka per presentare il Piano d’azione per l’export italiano promosso dal governo.

Cauto ottmismo da parte del ministro degli Esteri che ha spiegato l'attuale situazione sui dazi e il prossimo viaggio di Giorgia Meloni a Washington.

