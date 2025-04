Strade e marciapiedi Il piano degli interventi

piano di interventi su Strade e marciapiedi, con un investimento complessivo di 365mila euro per il 2025. È già partita in questi giorni la prima tranche di lavori, che prevede una spesa iniziale di 228mila euro, destinata a migliorare la viabilità nelle aree più trafficate del territorio. "Gli interventi su Strade e marciapiedi rappresentano da sempre una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Silvia Chiassai Martini –. Nel 2016 ci siamo trovati di fronte a una vera emergenza sul fronte della sicurezza e del decoro urbano, e da allora abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per riportare il territorio a standard adeguati. Continuiamo su questa linea, con interventi mirati e risposte concrete alle richieste dei cittadini". Lanazione.it - Strade e marciapiedi. Il piano degli interventi Leggi su Lanazione.it Il comune di Montevarchi mette in campo un nuovodisu, con un investimento complessivo di 365mila euro per il 2025. È già partita in questi giorni la prima tranche di lavori, che prevede una spesa iniziale di 228mila euro, destinata a migliorare la viabilità nelle aree più trafficate del territorio. "Glisurappresentano da sempre una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Silvia Chiassai Martini –. Nel 2016 ci siamo trovati di fronte a una vera emergenza sul fronte della sicurezza e del decoro urbano, e da allora abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per riportare il territorio a standard adeguati. Continuiamo su questa linea, conmirati e risposte concrete alle richieste dei cittadini".

