Sesto, la festa del Casiraghi. Flash mob con mille studenti contro ogni tipo di guerra.

Parole, musica, colori e anche gli aquiloni in volo, prima di un picnic collettivo e sostenibile. Una grandeper gli 80 anni della Liberazione, che ha visto come protagonisti oltredel liceo. Alunni, docenti, ma anche Anpi, Aned e associazioni si sono dati appuntamento ieri mattina al Parco Nord Milano sulla collinetta dove si trova il Monumento al Deportato. "I ragazzi si sono impegnati tantissimo per questa manizione – ha spiegato la docente Rita Innocenti -. Oltre almob finale, sono stati organizzati tanti momenti diversi, come una staffetta partigiana che vedrà correree insegnanti, perché per la pace e la Liberazione ci mettiamo tutti alla prova". Sulla collinetta e sul pratone, ai piedi del monumento progettato dall’architetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso, ex deportato, sono stati montati tanti gazebo diversi, ognuno con un’attività da proporre.