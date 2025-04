Oasport.it - Scozia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo una settimana di pausa riprenderà, domenica 13 aprile, alle ore 16.00ne, il cammino nel Seididelle azzurre del CT Fabio Roselli: dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, l’affronterà lanel match che si giocherà all’Hive Stadium di Edimburgo.Il CT dell’, Fabio Roselli, sceglie di effettuare tre cambi rispetto al XV iniziale schierato contro l’Irlanda: tornano dall’inizio Ostuni Minuzzi ad estremo, Veronese in terza linea e Seye in prima. Dalla panchina possibile esordio assoluto in Nazionale per Spinelli.Per il match della terza giornata del Seidila diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.