Quotidiano.net - Scommesse e debiti. I 30mila euro di Pirlo junior. E il papà gli bloccò i conti

Nicolò, il figlio dell’ex calciatore della Nazionale italiana, Andrea, "è uno di noi", afferma il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli in una delle chat agli atti dell’inchiesta sulleclandestine. "È andato a recupero e suol’ha beccato e gli ha bloccato ifino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30 k di credito è roba", spiega Fagioli al suo interlocutore, l’arbitro Pietro Marinoni (ieri sospeso dall’Aia), commentando le perdite del figlio dell’ex azzurro, campione del mondo nel 2006 e ora allenatore., sembra emergere dai messaggi risalenti al giugno 2022, avrebbe quindi bloccato idel figlio (non indagato), all’epoca minorenne, per cercare di arrestare la sua caduta nella spirale del gioco sulle piattaforme promosse da Tommaso De Giacomo, ’Il professore’.