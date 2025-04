Lanazione.it - Scandicci Civica elegge il segretario. E’ Freschi, fondatore del movimento

Leggi su Lanazione.it

C’era la vice presidente della Regione, Stefania Saccardi, al congresso diche ha eletto come suoMarcello, uno dei fondatori del. Nel saloncino dell’Aurora c’erano anche rappresentanti sindacali, del commercio, dell’artigianato e del volontariato cittadino oltre a una pattuglia dei diversi partiti rappresentati nell’area metropolitana: IV e Azione, Fratelli d’Italia, Forza Italia, PCI. Era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione, il presidente del Consiglio comunale, Gianni Borgi., coi suoi cinque consiglieri ottenuti alle ultime amministrative, è la seconda forza politica della città dopo il Pd. Ma proprio il Pd e la maggioranza hanno deciso di non presentarsi al congresso dei civici, spingendo su una decisione politica che ha scontentato diversi iscritti e sollevato un vespaio.