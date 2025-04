Lanazione.it - San Giovanni brinda al Sangiovese. In migliaia per degustare i vini

Radda in Chianti o Greve? No, siamo a SanValdarno, la città che per un weekend si trasforma in un vero e proprio expo del vino, dove si celebra il, vitigno incontrastato dell’Italia centrale.di persone hanno affollato le piazze principali della città del Marzocco per ilFestival, in primis famiglie, ma anche tanti gruppi di giovani. Il taglio del nastro, a cui ha partecipato il sindaco Valentina Vadi insieme ai rappresentanti istituzionali, delle categorie economiche e a Dario Cecchini, si è svolto nella centralissima piazza Cavour, che per un fine settimana si trasforma in un grande giardino di 600 metri quadrati circondato da olivi secolari, che ricorda un prato della campagna valdarnese. A fare da cornice, gli stand di oltre 80 aziende viticole che hanno presentato più di 400per la degustazione e per l’acquisto.