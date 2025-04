Ilrestodelcarlino.it - Saggio di canto pop di Roberta Montanari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalle 10 di domani alcuni allievi dei conservatori del territorio e della scuola comunale di musica Malerbi si esibiranno nell’aula magna del Liceo di Lugo, in viale degli Orsini 6. Dalle 10 alle 10.50 parteciperanno le classi prime e seconde; dalle 12 alle 12.50 le classi terze quarte e quinte. Gli allievi della Malerbi coinvolti saranno Alessandro Koebler, Matteo Bragonzoni, Angelica Ricci e Agata Vecchi. Martedì alle 18.30 nel nel teatrino di Villa Malerbi, in via Emaldi 51, si terrà ildella classe di "pop" di, artista di rilievo nazionale. Ingresso libero.