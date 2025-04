Sololaroma.it - Roma Femminile-Juventus, formazioni ufficiali: Pilgrim dal 1?

Si gioca una grande fetta di Poule Scudetto la, che alle 11.30 scenderà in campo contro laper la prima giornata del girone di ritorno. Al Tre Fontane infatti la formazione di Spugna avrà la possibilità di vendicare la sconfitta dell’andata, provando a tenere vive le minime speranze di giocarsi ancora il titolo, con le bianconere che alla vigilia di questo match godono di una grande vantaggio in classifica. Per le giallorosse l’obiettivo concreto resta quello di riuscire a conquistare la seconda posizione e quella di oggi sarà una ghiotta chance di scavalcare l’Inter, che osserverà il proprio turno di riposo. Per laè stata una stagione complicata, ricca di alti e bassi, con la necessità in queste partite finali – ricordando anche l’ultimo atto di Coppa Italia da disputare sempre contro la– di concludere nel migliore dei modi.