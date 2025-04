Rinaldi rabbia dei residenti Allagamenti continui

Rinaldi, piccolo cammeo pedecollinare all’ombra di villa Antinori. Le recenti allerte meteo hanno messo in evidenza un problema che i residenti chiedono sia risolto prima della prossima ‘stagione delle piogge’, ovvero sistemare la bocca del fosso tombato, appunto il Rialdoli, che passa sotto alla strada principale del borghetto. Il piccolo corso d’acqua fa da collettore ad altri tre microfiumi a monte dell’abitato. In prossimità della strada, il fiumicello costeggia per un tratto il muro di cinta di un’abitazione, poi si infila sotto l’asfalto. La sezione del collettore di raccolta non è adeguata a raccogliere le ondate di piena dei tre torrenti che in caso d’allerta si gonfiano a dismisura. "Stiamo raccogliendo le firme – dicono i cittadini – e poi le consegneremo in comune. Lanazione.it - Rinaldi, rabbia dei residenti: "Allagamenti continui" Leggi su Lanazione.it ‘Prigionieri’ del Rialdoli. Sono in rivolta gli abitanti della frazione di, piccolo cammeo pedecollinare all’ombra di villa Antinori. Le recenti allerte meteo hanno messo in evidenza un problema che ichiedono sia risolto prima della prossima ‘stagione delle piogge’, ovvero sistemare la bocca del fosso tombato, appunto il Rialdoli, che passa sotto alla strada principale del borghetto. Il piccolo corso d’acqua fa da collettore ad altri tre microfiumi a monte dell’abitato. In prossimità della strada, il fiumicello costeggia per un tratto il muro di cinta di un’abitazione, poi si infila sotto l’asfalto. La sezione del collettore di raccolta non è adeguata a raccogliere le ondate di piena dei tre torrenti che in caso d’allerta si gonfiano a dismisura. "Stiamo raccogliendo le firme – dicono i cittadini – e poi le consegneremo in comune.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo e dissesto idrogeologico - la rabbia dei residenti : "Avevamo segnalato il costone a rischio frana"

TVA a largo Gregorio VII - la rabbia dei residenti : "Chiediamo rispetto per i nostri pini"

TVA a largo Gregorio VII - la rabbia dei residenti : "Chiediamo rispetto per i nostri pini"

Ne parlano su altre fonti Rinaldi, rabbia dei residenti: "Allagamenti continui".

In base a quanto diffuso da lanazione.it: Rinaldi, rabbia dei residenti: "Allagamenti continui" - Petizione dei cittadini che chiedono di mettere in sicurezza il torrente Rialdoli "Non è possibile vivere in queste condizioni: qui quando piove è un dramma" .

Come riferisce bresciatoday.it: La falda risale, allagati cantine, taverne e negozi: la rabbia dei residenti - Una situazione nota da tempo e già segnalata nel 2011, che ha spinto 318 residenti a sottoscrivere una nuova petizione rivolta al Comune di Brescia. Nel documento si chiede alla Loggia un ...

Come indicato da msn.com: Allagamenti in zona est. Residenti bloccati in casa e danni alle infrastrutture - Allagamenti frequenti e danni stimati per oltre cinquantamila euro: questa è la situazione che viene segnalata al Carlino dai residenti di via Santa Margherita, nella zona nord-est di Ferrara ...